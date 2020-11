Maradona dimesso dalla Clinica Olivos di Buenos Aires

L’ex fuoriclasse argentino ha lasciato la clinica ospedaliera dove è stato operato alla testa per un edema subdurale. Ora lo attende la riabilitazione in una casa di Tigre, a poca distanza dall’abitazione della figlia Giannina. ll medico Luque: "Diego è incredibile ma dobbiamo continuare a lavorare su di lui"

Diego Armando Maradona è stato dimesso ieri dalla clinica di Olivos, in Argentina, dove otto giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale. Il Pibe de oro è stato portato in una casa in affitto nel centro residenziale Villanueva a Tigre, località a nord dell'area metropolitana di Buenos Aires.