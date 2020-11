Antony Blinken, diplomatico di lungo corso, sarà il Segretario di Stato americano. Tre donne in ruoli chiave: Janet Yellen alla guida del Tesoro, Avril Haines nominata capo della National Intelligence, Linda Thomas-Greenfield ambasciatrice alle Nazioni Unite. L’ex segretario di Stato Usa John Kerry sarà l’inviato speciale per il clima e siederà nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale. LA FOTOGALLERY