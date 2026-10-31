Le autorità palestinesi hanno denunciato 22 attacchi avvenuti venerdì da parte di coloni e soldati israeliani contro raccoglitori di olive palestinesi in cinque governatorati della Cisgiordania occupata. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, secondo cui sono state lanciate pietre e utilizzati spray al peperoncino, munizioni vere e gas lacrimogeni. Sono stati inoltre segnalati arresti e furti di raccolti di olive e attrezzature agricole. Nel quartiere di Tel Rumeida, a Hebron, cinque componenti di una famiglia palestinese sono rimasti feriti durante un attacco dei coloni, che hanno anche sottratto le olive raccolte. A Salfit, un agricoltore è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato picchiato dai coloni, che hanno danneggiato anche alcuni veicoli utilizzati dai contadini. A Betlemme, le forze israeliane hanno arrestato tre raccoglitori di olive e fermato decine di attivisti stranieri che stavano aiutando gli agricoltori palestinesi. Altri attacchi sono stati segnalati a Ramallah e Nablus, dove coloni e forze israeliane hanno allontanato i contadini dai loro terreni, impedendo loro di completare la raccolta.