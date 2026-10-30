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L'anno difficile di Bin Salman, cosa mette in crisi l'Arabia Saudita?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il 2026 rischia di essere il più difficile dei suoi quasi dieci anni da principe ereditario. L’economia del Paese è in grave difficoltà a causa del blocco degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandeb, che ha ridotto drasticamente le esportazioni di greggio dalla penisola arabica. L’alleanza con gli Stati Uniti, per anni solidissima, ha preso a scricchiolare. E persino l’amicizia storica con gli Emirati sembra annaspare
 

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