Raid Houthi su scalo Riad: 12 morti. Trump: "Inaccettabile". LIVE

Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un "crimine di guerra" e promette che risponderà "con fermezza". Un'escalation, denunciata anche dall'Onu, che ha spinto l'Italia e altri Paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è "inaccettabile", e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riad