Raid Houthi su scalo Riad: 12 morti. Trump: "Inaccettabile". LIVE

Guerra Iran, raid Houthi su aeroporto Riad: morti e feriti. Trump: "Inaccettabile". LIVE
Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un "crimine di guerra" e promette che risponderà "con fermezza". Un'escalation, denunciata anche dall'Onu, che ha spinto l'Italia e altri Paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è "inaccettabile", e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riad
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Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un "crimine di guerra" e promette che risponderà "con fermezza". Un'escalation, denunciata anche dall'Onu, che ha spinto l'Italia e altri Paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è "inaccettabile", e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riad: "Potremmo farlo".
La coalizione militare a guida saudita ha poi annunciato il lancio di un proiettile vicino all'aeroporto di Dammam, nell'est del regno, poche ore dopo un attacco mortale su quello di Riad.
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Lega Araba condanna raid Houthi
La Lega Araba ha condannato i continui attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, compreso l'ultimo di ieri contro l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad. "I ripetuti bombardamenti delle infrastrutture dell'aviazione civile, che mettono in pericolo la vita di passeggeri e lavoratori, rappresentano una gravissima escalation e una flagrante violazione del diritto internazionale", si legge in un comunicato ufficiale.
Carney condanna i raid degli Houthi contro l'aeroporto di Riad
"Gli attacchi degli Houthi contro il Regno dell'Arabia Saudita, e in particolare l'attacco all'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad, sono abominevoli". Lo scrive su X il premier del Canada, Mark Carney. "Non può esserci alcuna giustificazione per gli attacchi contro le infrastrutture civili. Nessun obiettivo politico o militare può giustificare il deliberato attacco a persone innocenti", prosegue. "Il Canada condanna questi sconsiderati atti di violenza con la massima fermezza. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e auguriamo una pronta guarigione ai feriti", conclude il premier.
Ambasciata Usa alza il livello di allerta per i connazionali in Arabia Saudita
L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel Paese. Ha inoltre limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi di Gedda e Dammam, dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riad che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. E' quanto si legge in una nota dell'ambasciata Usa. "I dipendenti del governo statunitense che lavorano in Arabia Saudita necessitano di un'autorizzazione speciale per utilizzare l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad, così come gli aeroporti di Gedda e Dammam", si legge nella nota.
Arabia Saudita: ambasciata Usa limita spostamenti staff
L'ambasciata degli Stati Uniti in Arabia saudita ha disposto limitazioni agli spostamenti dei dipendenti, dopo il bombardamento effettuato ieri dagli Houthi sull'aeroporto di Riad costato la vita ad almeno 12 persone. La missione, si legge in un post su X, "raccomanda vivamente a tutti i cittadini Usa di evitare questo aeroporto e le aree circostanti". Quanto ai dipendenti del governo americano che lavorano in Arabia Saudita, "devono richiedere un'autorizzazione speciale per utilizzare l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riad, cosi' come quelli di Gedda e Dammam".
Centcom: fuori uso nave che tentava forza blocco Golfo
Le forze del Comando centrale americano (Centcom) hanno messo fuori uso ieri una nave cargo nel Golfo di Oman che aveva tentato di forzare il blocco navale contro l'Iran. Lo ha riferito lo stesso Centcom su X.
Studenti di Riad in smart working dopo il sanguinoso attacco all'aeroporto
Le scuole di Riad passeranno alla didattica a distanza per una settimana, con gli studenti in smart working, a seguito dei sanguinosi attacchi all'aeroporto della capitale. "In seguito alle istruzioni del ministero dell'Istruzione, tutte le scuole di Riad passeranno alla didattica a distanza per l'intera settimana", si legge nell'e-mail inviata dal ministero ai genitori. È la seconda volta in meno di un mese che viene impartito un ordine di questo tipo.
Arabia Saudita, Guterres: "Basta attacchi su civili"
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato il bombardamento Houthi sull'aeroporto di Riad costato la vita ad almeno 12 persone. "Sono sconvolto e condanno fermamente l'attacco mortale", ha scritto su X. "Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono una violazione del diritto internazionale", ha ricordato, e "devono cessare immediatamente".
Arabia Saudita: didattica distanza per scuole Riad dopo attacco
A partire da oggi, le scuole di Riad sono passate alla modalità di didattica a distanza dopo all'attacco subito sabato dall'aeroporto della capitale saudita - attribuito ai combattenti yemeniti Houthi filo-iraniani - secondo quanto riportato in un messaggio inviato ai genitori e visionato dall'AFP ."In conformità con le direttive del Ministero dell'Istruzione, tutte le scuole di Riad passeranno alla didattica a distanza per l'intera settimana", si legge nell'email. E' la seconda volta in meno di un mese che viene adottata una misura del genere nella capitale.
Trump: "Raid contro Houthi? Potremmo farlo"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, è stato interrogato sulla possibilità che Washington si unisse agli attacchi sauditi contro gli Houthi. "Potremmo farlo. Valuteremo la situazione. Abbiamo appena appreso del recente attacco, quindi prenderemo una decisione. Agiamo molto rapidamente", ha affermato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condannato gli attacchi, affermando che "dimostrano un palese disprezzo per la vita dei civili innocenti".
Trump: "Attacco su aeroporto Raid inaccettabile"
L'attacco all'Arabia Saudita è "terribile": quando accaduto "non è accettabile". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che ci sono comunicazioni con gli Houthi. "Vediamo cosa succede", ha messo in evidenza.
Attacco Houthi ad aeroporto Riad, almeno 12 morti e 309 feriti
Un missile lanciato dai ribelli yemeniti ha colpito il Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Sul posto si sono recate le ambulanze, decine di persone sono state trasportate in ospedale. La Farnesina: "State lontani dalla zona".