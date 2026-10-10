Attacco Houthi ad aeroporto Riad, almeno 12 morti e 309 feriti

Un missile lanciato dai ribelli yemeniti ha colpito il Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Sul posto si sono recate le ambulanze, decine di persone sono state trasportate in ospedale. La Farnesina: "State lontani dalla zona". Trump: "Potremmo unirci all'Arabia Saudita nella risposta" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È l’attacco peggiore subito dall’Arabia Saudita dall’inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran quello condotto sabato 10 ottobre dagli Houthi contro l’aeroporto di Riad. Secondo quanto rivelato dall'Autorità saudita per l'aviazione civile sono almeno 12 i morti e 309 i feriti. Il forte boato dovuto all’esplosione di un missile lanciato dai ribelli yemeniti legati a Teheran ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all’evacuazione dello scalo e agli annunci di Paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno invitato i propri cittadini a tenersi a distanza dall’aeroporto internazionale King Khalid.

Colpito il Terminal 3 A essere colpito, secondo quanto riferito da funzionari sauditi citati dal Wall Street Journal, sarebbe stato il Terminal 3 dello scalo che già da settimane è oggetto di attacchi da parte degli Houthi. Il presidente statunitense Donald Trump ha definito possibile l’intervento americano accanto all’alleato saudita. Le autorità locali hanno confermato l’attacco dopo ore di silenzio, parlando “di un certo numero di feriti” e annunciando la sospensione temporanea delle operazioni dello scalo in attesa della valutazione dei danni e della verifica della sicurezza delle strutture. Nel frattempo si erano già verificate cancellazioni e ritardi sui voli, con grande panico da parte delle persone presenti sul posto. Potrebbe interessarti Houthi: "Abbiamo colpito l'aeroporto di Riad e una raffineria Aramco"

Feriti portati in ospedale Sul luogo si sono recate diverse ambulanze e alcuni elicotteri per trasportare i feriti all'ospedale King Fahad di Riad, ha dichiarato uno dei funzionari citati dal Wall Street Journal, che ha confermato l'autenticità di un video dove si vedeva del sangue sul pavimento dell'aeroporto. "Mi trovavo al gate 403" del terminal voli nazionali, ha raccontato il testimone all'Afp. "Ho visto il gate 401 colpito e persone ferite davanti ai miei occhi. Tutti correvano".