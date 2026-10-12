Guerra Iran, nuovo raid su scalo Riad: 1 morto. Intercettato un altro missile. LIVE
Un nuovo attacco all'aeroporto di Riad ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul Sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne, ma i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. Occhi puntati sulle mosse Usa dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano
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Un nuovo attacco all'aeroporto di Riad ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul Sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia a Israele, coro di condanne, ma i ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. Occhi puntati sulle mosse Usa dopo che Trump ha riaperto alla possibilità di un intervento americano.
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Consigliere Emirati: "Prendere di mira Riad mina la sicurezza di tutto il Golfo"
Prendere di mira l'Arabia Saudita "mina la sicurezza di tutti gli Stati del Golfo". Lo ha dichiarato Anwar Gargash, consigliere presidenziale degli Emirati Arabi Uniti, citato da Sky News. Secondo Gargash, è urgente rilanciare l'azione congiunta del Golfo, in particolare in materia di sicurezza e difesa. Trascurando la propria sicurezza collettiva, gli Stati della regione hanno "incoraggiato altri" ad andare oltre i propri limiti, ha aggiunto. Le sue dichiarazioni giungono dopo che l'aeroporto di Riad è stato colpito da due attacchi separati da parte dei ribelli Houthi nel fine settimana.
Intercettato e distrutto missile lanciato dagli Houthi' verso il Sud dell'Arabia
La coalizione militare a guida saudita ha dichiarato di aver "intercettato e distrutto" un missile balistico lanciato dai combattenti Houthi filo-iraniani verso Khamis Mushait, nel Sud dell'Arabia Saudita. Lo ha scritto su X il maggiore generale Turki al-Malki, portavoce della coalizione.
Houthi rivendicano attacchi su aeroporto Riad
Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato la responsabilità di "quattro importanti operazioni" contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpiti con "missili balistici, missili da crociera e droni", e di aver preso di mira l'aeroporto internazionale di Riad sabato, con un attacco che ha causato 13 morti e 309 feriti, e domenica (nel raid è rimasto ucciso un cittadino pakistano e altre 11 persone sono rimaste ferite). Gli Houthi hanno anche rivendicato operazioni contro due siti appartenenti al colosso energetico Aramco: l'impianto di gas di Shugadam e una raffineria a Tanajib, entrambi situati nell'Arabia Saudita orientale. La quarta operazione ha preso di mira l'aeroporto internazionale di Dammam.