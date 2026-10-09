Nyt: Pentagono elabora nuovi piani di attacco contro Iran. LIVE

Il presidente Donald Trump ha escluso giovedì nuovi attacchi contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre negli Usa, affermando che Washington sta conducendo "discussioni produttive" con Teheran. Nonostante il messaggio diffuso da Trump sulla piattaforma Truth Social, diverse ricostruzioni su possibili raid Usa, tra le quali quella del New York Times, secondo cui la pianificazione di un attacco è proseguita nonostante le esitazioni del presidente. Anche il magazine The Atlantic aveva rivelato mercoledì che la Casa Bianca aveva chiesto al Pentagono di predisporre opzioni di attacco contro obiettivi iraniani da impiegare prima delle elezioni. "Voglio chiarire a tutti che, sebbene l'Iran sia in pessime condizioni, sia economicamente sia militarmente, e mentre il blocco rimarrà pienamente in vigore non attaccheremo l'Iran in nessun momento prima delle elezioni di metà mandato", ha scritto Trump. "Stiamo avendo discussioni produttive con la Repubblica Islamica dell'Iran", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo il New York Times tre portaerei saranno presto presenti in Medio Oriente e il Pentagono avrebbe elaborato diversi piani per colpire droni e missili iraniani, su ordine di Trump.