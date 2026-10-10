Guerra Iran Usa, Trump: "Teheran sta cadendo, sono messi davvero male"

Il Presidente degli Stati Uniti ha mostrato fiducia sull'esito della guerra con l'Iran. "Il loro Paese sta cadendo miseramente. Il loro esercito è stato sconfitto. Non hanno più la Marina. Non hanno più l'aviazione. Hanno il 300% di inflazione, l'Iran e' messo davvero male", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti, mentre lasciava la Casa Bianca
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Il Presidente degli Stati Uniti ha mostrato fiducia sull'esito della guerra con l'Iran. "Il loro Paese sta cadendo miseramente. Il loro esercito è stato sconfitto. Non hanno più la Marina. Non hanno più l'aviazione. Hanno il 300% di inflazione, l'Iran e' messo davvero male", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti, mentre lasciava la Casa Bianca.
Intanto la coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in una "operazione su larga scala" contro il gruppo sostenuto dall'Iran.
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Nobel Pace, Israele: "Premiata la più grande menzogna del secolo"
"Assegnare il Premio Nobel per la Pace a Pillay non è un atto di giustizia, ma la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e i pregiudizi contro Israele. Ora che la commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Joseph Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno". Lo scrive il ministero degli Esteri israeliano in una nota.
Nobel Pace, Israele: 'Premiata la più grande menzogna del secolo'Vai al contenuto
Yemen, Arabia Saudita annuncia: "Distrutti oltre 100 obiettivi Houthi"
La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in una "operazione su larga scala" contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Il conflitto tra gli Houthi e il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, e sostenuto dall'Arabia Saudita, si è riacceso a luglio e da allora si è esteso al regno saudita confinante. Oltre a conquistare territori lungo la costa del Mar Rosso in Yemen, gli Houthi hanno attaccato snodi di traffico, impianti petroliferi e altri obiettivi civili nel Paese più grande esportatore di petrolio al mondo, utilizzando droni e missili.
"Stiamo conducendo un'operazione su vasta scala contro la milizia terroristica Houthi", ha scritto Turki al-Maliki, ufficiale della Royal Saudi Air Force e portavoce della coalizione saudita, su X. "Abbiamo distrutto 136 obiettivi militari in aree controllate dalla milizia terroristica Houthi", ha affermato in un altro comunicato. Il canale televisivo Houthi Almasirah ha riferito che i missili sauditi hanno colpito aree nel governatorato di Saada, nel nord-ovest dello Yemen.