L'esercito iraniano ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili della morte di cinque civili in un attacco a due navi mercantili al largo delle coste dell'Oman. Una fonte militare iraniana, citata dall'agenzia di stampa statale Tasnim, ha spiegato che "a seguito della falsa affermazione dell'esercito statunitense" sulla distruzione di motoscafi iraniani, sono state condotte indagini con fonti locali e si è concluso che nessuna nave da guerra del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e' stata colpita. La stessa fonte ha affermato che due piccole navi mercantili con a bordo civili, in navigazione da Khasab, sulla costa dell'Oman, verso la costa iraniana, sono state attaccate dagli Stati Uniti, provocando cinque morti, che secondo l'agenzia di stampa sarebbero civili e non militari.