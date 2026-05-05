Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto "un corridoio" per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Meloni. Confermata l'udienza di giovedì da papa Leone, proverà a ricucire dopo attacchi di Trump
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Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto "un corridoio" per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi.
La missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Meloni. Confermata l'udienza di giovedì da papa Leone, il segretario di Stato americano proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump.
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Trump: senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale
"Se al posto mio ci fosse la persona sbagliata ci sarebbe la terza guerra mondiale". Lo ha detto Donald Trump parlando della guerra in Iran.
Iran, 'progressi nei colloqui, Project Freedom è senza sbocco'
"Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie al cortese sforzo del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che Teheran ha smentito di aver preso di mira il Paese nel Golfo . "Project Freedom è un progetto morto", ha concluso riferendosi all'operazione Usa per ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto.
Macron, 'inaccettabili gli attacchi dell'Iran contro gli Emirati'
"Gli attacchi dell'Iran contro le infrastrutture civili degli Emirati sono ingiustificati e inaccettabili. Come ha fatto fin dall'inizio del conflitto, la Francia continuerà a sostenere i suoi alleati negli Emirati e nella regione nella difesa del loro territorio": lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron. "Una soluzione duratura del conflitto in corso potrà essere raggiunta solo attraverso la riapertura dello Stretto di Hormuz alla libera navigazione e un accordo solido che fornisca le necessarie garanzie di sicurezza ai Paesi della regione, in particolare, contro le minacce poste dall'Iran nei settori nucleare, balistico e di destabilizzazione regionale", aggiunge Macron.
Iran, esercito: cinque civili uccisi in attacco Usa a mercantili
L'esercito iraniano ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili della morte di cinque civili in un attacco a due navi mercantili al largo delle coste dell'Oman. Una fonte militare iraniana, citata dall'agenzia di stampa statale Tasnim, ha spiegato che "a seguito della falsa affermazione dell'esercito statunitense" sulla distruzione di motoscafi iraniani, sono state condotte indagini con fonti locali e si è concluso che nessuna nave da guerra del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e' stata colpita. La stessa fonte ha affermato che due piccole navi mercantili con a bordo civili, in navigazione da Khasab, sulla costa dell'Oman, verso la costa iraniana, sono state attaccate dagli Stati Uniti, provocando cinque morti, che secondo l'agenzia di stampa sarebbero civili e non militari.