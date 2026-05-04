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Perché il ritiro delle truppe dall’Ue non converrebbe neanche agli Usa

Luciana Grosso

Ispi

Vari ostacoli, sia politici che pratici, rendono difficilmente realizzabile il ritiro delle truppe a stelle e strisce dall'Europa. Ma anche dal punto di vista strategico, le basi del Vecchio Continente sono importanti snodi strategici a cui l'America dovrebbe rinunciare

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