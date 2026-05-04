Anche per Hezbollah l’impiego di questi droni rappresenta una scelta deliberata e mirata. L’obiettivo è sfruttare le vulnerabilità di un avversario dotato di superiorità tecnologica e militare. Come rileva la testata americana, questi velivoli vengono utilizzati per colpire con precisione obiettivi specifici, spesso sorprendendo le truppe sul terreno. Il loro impiego è aumentato soprattutto nel sud del Libano, dove gli scontri sono proseguiti nonostante la tregua entrata in vigore il 17 aprile. In un arco temporale molto ristretto, secondo fonti militari israeliane, attacchi di questo tipo hanno provocato vittime sia tra i militari sia tra personale civile: in diversi episodi documentati, i droni hanno raggiunto bersagli militari senza essere individuati in tempo, dimostrando la loro efficacia in operazioni mirate e a scala limitata, ma con conseguenze rilevanti.