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Libano, la paura invisibile: bombe inesplose tra le macerie delle case

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
Courtesy of Npa

Tra villaggi rasi al suolo e nuovi ordigni inesplosi, il lavoro degli operatori umanitari in Libano si fa sempre più complesso e pericoloso, mentre la popolazione torna nelle aree colpite esponendosi a rischi invisibili o nascosti tra le macerie. Ne abbiamo parlato con Susane Fawaz, che si occupa di attività di sminamento in Libano per il Norwegian People's Aid

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