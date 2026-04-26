Libano, la paura invisibile: bombe inesplose tra le macerie delle case

Tra villaggi rasi al suolo e nuovi ordigni inesplosi, il lavoro degli operatori umanitari in Libano si fa sempre più complesso e pericoloso, mentre la popolazione torna nelle aree colpite esponendosi a rischi invisibili o nascosti tra le macerie. Ne abbiamo parlato con Susane Fawaz, che si occupa di attività di sminamento in Libano per il Norwegian People's Aid