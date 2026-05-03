​​La signora Naheel dalla Palestina al Libano: "La mia seconda nakba"

Naheel, 84 anni, vive l'incubo di un doppio esilio. Mentre è costretta a lasciare la sua casa di Rashidieh, al sud del Libano, ricorda l'esodo forzato palestinese del 1948: "Avevo 6 anni. Io e gli altri bambini salivamo su una montagna per guardare dall'alto le terre della nostra Palestina. Io guardavo casa mia da lontano e piangevo, ma mio padre mi consolava dicendo che saremmo rientrati dopo un paio di mesi. Da quasi 80 anni, ormai, quello è territorio israeliano"