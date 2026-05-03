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Cronaca

#Chess4life, oltre il gioco: come gli scacchi aiutano scuola e carcere

Benedetta Macchini

Problem solving e concentrazione, velocità di esecuzione e pazienza. Una partita a scacchi non è un semplice passatempo, ma un allenamento capace di affinare una serie di soft skills imprescindibili per la vita quotidiana. Partendo da questo presupposto, Mirko Trasciatti, istruttore e scacchista esperto, ha fondato #Chess4life, un’associazione che ha come obiettivo mettere gli scacchi al servizio del sociale, dalle scuole alle carceri. Sky tg24 Insider lo ha intervistato

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