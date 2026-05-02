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Cronaca

Niente spacciatori ma app, droghe sintetiche e nuove dipendenze

Giuliana De Vivo

Giuliana De Vivo

 La facilità di accesso agli stupefacenti, oggi, è senza precedenti. Sono cambiate le sostanze, sempre più sintetiche, e per questo più infide nei loro effetti. E sono cambiati i modi di assunzione, più socialmente accettabili. Le droghe sono sempre più una commodity, si insinuano anche in vite insospettabili. Si fa l’errore di considerarle “gestibili”, finché non si appropriano di tutto. Come nelle storie di Simone e Federico

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