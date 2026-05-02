La collaborazione con i Justice. La performance alle Olimpiadi di Parigi con Phoenix e Kavinsky. La canzone con Dua Lipa. Ma anche un documentario, la moda e il tour negli Stati Uniti. E l’amicizia con Mahmood, siglata dal brano Sempre/Jamais: abbiamo incontrato Angèle, una delle migliori interpreti degli ultimi anni. Nell’attesa di sentire presto nuova musica ci ha detto: “Mamma ascoltava Mahmood, e me l’ha consigliato. Oltre ad essere un cantautore incredibile, è una persona meravigliosa”. La nostra intervista