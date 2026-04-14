Iran, nave cinese sfida blocco Hormuz. Oggi al via colloqui sul Libano

Una petroliera sta già sfidando il blocco dello Stretto di Hormuz imposto dagli Stati Uniti. Si tratta della nave di proprietà cinese battente bandiera del Malawi 'Rich Starry'. Il tentativo di attraversamento è stato evidenziato dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall'ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell'Oman.

"Non noi abbiamo bisogno dello Stretto, ma il mondo sì", ha detto Donald Trump nella giornata di ieri, ribadendo che "Teheran non avrà mai le armi nucleari" e che "gli iraniani vogliono lavorare a un accordo". Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ammonito gli Usa a non forzare la mano: "Non mettete alla prova la determinazione dell'Iran".

La Casa Bianca sta valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l'Iran. I Guardiani della rivoluzione hanno avvertito Stati Uniti e Israele che potrebbero dover lasciare il Medio Oriente a mani vuote.

Secondo l'agenzia Ap, che cita due funzionari pachistani, il Pakistan "ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco".

Iniziano oggi a Washington i colloqui di pace tra Israele e Libano. Nella giornata di ieri una telefonata tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani (in visita in Libano oggi) e il suo omologo israeliano, Gideon Sa'ar, ha anticipato gli incontri: "La mia presenza oggi a Beirut punta a favorire un esito positivo dei negoziati per la pace che iniziano domani", ha dichiarato su X il ministro Tajani.

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