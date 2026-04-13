Trump annuncia il blocco dei porti iraniani da oggi alle 16. LIVE

Guerra Iran, Trump annuncia blocco porti iraniani da oggi alle 16 e valuta nuovi raid LIVE
"Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle 10 del mattino" ora di Washington, le 16 in Italia. Cosìil presidente americano ha comunicato l'avvio del blocco navale in Iran preannunciato ieri. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l'Iran, oltre al blocco dello Stretto di Hormuz, come strategia per uscire dallo stallo nei colloqui di pace. Lo riporta il Wall Street Journal
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"Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle 10 del mattino" ora di Washington, le 16 in Italia. Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha comunicato sul suo social Truth l'avvio del blocco navale in Iran preannunciato ieri.
La Casa Bianca sta valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l'Iran, oltre al blocco dello Stretto di Hormuz, come strategia per uscire dallo stallo nei colloqui di pace. Lo riporta il Wall Street Journal.
Falliti i negoziati Usa-Iran a Islamabad, riesplode la tensione con Trump che annuncia un blocco navale dello stretto di Hormuz. 'La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine, gli Usa fermeranno qualsiasi nave paghi un pedaggio a Teheran', dice il tycoon, che torna a minacciare di bombardare le centrali elettriche e avverte la Cina: 'Dazi al 50% se invierà armi al regime'. Londra però si sfila e i Pasdaran avvisano: 'Intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz'.
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Iran, media: "Trump valuta nuova ondata di attacchi mirati"
La Casa Bianca sta valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l'Iran, oltre al blocco dello Stretto di Hormuz, come strategia per uscire dallo stallo nei colloqui di pace. Lo riporta il Wall Street Journal che cita fonti secondo cui una vera e propria campagna di bombardamenti resta l'opzione meno probabile. Trump potrebbe esercitare ulteriori pressioni sugli alleati affinchè si assumano la responsabilità di una futura missione di scorta militare prolungata attraverso lo Stretto. Dopo il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, Trump ha trascorso gran parte della domenica nel suo resort a Doral, un sobborgo di Miami, intervenendo telefonicamente a una trasmissione di Fox News, giocando a golf e parlando con i suoi consiglieri. Secondo quanto riferito dai suoi collaboratori, Trump rimane aperto a una soluzione diplomatica, pur avendo promesso il blocco navale e minacciato nuovamente di colpire le infrastrutture iraniane. "Non vorrei farlo, ma si tratta delle loro risorse idriche, dei loro impianti di desalinizzazione, delle loro centrali elettriche, che sono molto facili da colpire", ha dichiarato a Fox News. Una portavoce della Casa Bianca si è rifiutata di commentare le opzioni specifiche di Trump. "Il Presidente ha già ordinato il blocco navale dello Stretto di Hormuz, ponendo fine al ricatto iraniano, e saggiamente tiene aperte tutte le altre opzioni", ha affermato la portavoce della Casa Bianca Olivia Wales, "Chiunque affermi al Wall Street Journal di sapere cosa farà il Presidente Trump sta semplicemente speculando".
Iran, Ong: "1.639 esecuzioni nel 2025, il 68% in più rispetto al 2024"
Le autorità iraniane hanno giustiziato almeno 1.639 persone nel 2025, un numero mai registrato dal 1989. A riferirne sono state oggi due ONG: il numero delle esecuzioni è aumentato del 68% rispetto al 2024 e include 48 donne impiccate, secondo quanto riportato nel rapporto annuale congiunto dell'organizzazione norvegese Iran Human Rights (IHR) e dell'organizzazione parigina Ensemble contre la peine de mort (ECPM).
Se la Repubblica islamica "sopravviverà alla crisi attuale, esiste un serio rischio che le esecuzioni vengano utilizzate in modo ancora più massiccio come strumento di oppressione e repressione", avverte il rapporto.
Aragchi: "Eravamo a un passo dall'accordo"
Teheran era arrivata ad un passo dall'accordo con Washington durante i colloqui del fine settimana con gli Stati Uniti a Islamabad. A scriverlo, su X, è stato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "L'Iran ha collaborato con gli Stati Uniti in buona fede per porre fine alla guerra", ha scritto.
Ma quando (eravamo) "a un passo" da un accordo a Islamabad, "abbiamo trovato massimalismo, cambiamenti di obiettivi e chiusura", ha aggiunto. "La buona volontà genera buona volontà. L'inimicizia genera inimicizia".
Ghalibaf: "Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari a gallone"
"Godetevi gli attuali prezzi alla pompa. Con il cosiddetto 'blocco', presto rimpiangerete i 4-5 dollari al gallone". Lo ha scritto su X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf reagendo all'ordine del presidente statunitense Donald Trump di imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz, dopo il fallimento dei colloqui per il cessate il fuoco con l'Iran a Islamabad. Il presidente del parlamento iraniano ha dunque avvertito che la mossa potrebbe avere ripercussioni negative sui consumatori americani, con un conseguente aumento dei prezzi del carburante. Nel suo messaggio, Ghalibaf ha pubblicato inoltre un grafico dei prezzi del carburante vicino alla Casa Bianca e ha postato una formula criptica, "ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O)", che potrebbe essere interpretata come un avvertimento tecnico sugli shock cumulativi sui mercati petroliferi.
Blocco dei porti in Iran, l'annuncio di Donald Trump
Iran, Trump: "Gli Usa bloccheranno i porti del paese oggi alle 10"
"Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle 10 del mattino" ora di Washington, le 16 in Italia. Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha comunicato sul suo social Truth l'avvio del blocco navale in Iran preannunciato ieri.
Libano, mezzi Unifil speronati da un tank israeliano. VIDEO
Trump contro il Papa: "E' debole, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe al Vaticano"
Donald Trump attacca frontalmente il Papa. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di "non essere un grande fan" di Papa Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di "giocare con un paese che vuole un'arma nucleare".
Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth. "Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un'arma nucleare". "Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera". "Leone dovrebbe essere grato perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante. Non era in nessuna lista per essere Papa, ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e pensavano che fosse il modo migliore per affrontare il presidente Donald J. Trump. Se non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano".
Cosa c'è dietro la decisione di Netanyahu di trattare con il Libano
Le pressioni di Trump hanno portato Israele ad accettare di sedersi al tavolo. Ma le distanze tra le parti rimangono ancora ampie e difficilmente colmabili.
Cosa c'è dietro la decisione di Netanyahu di trattare con il LibanoVai al contenuto
Trump: "Gli aviatori salvati da F-15 abbattuto stanno bene"
I due aviatori statunitensi salvati dopo l'abbattimento dell'F-15 in Iran, "stanno molto bene" e che gli Stati Uniti sono "molto orgogliosi di loro". Lo ha detto Donald Trump parlando ai giornalisti alla Joint Base Andrews in Maryland, dopo il suo ritorno dalla Florida. I due militari sono stati recuperati dopo che il loro F-15E. Strike Eagle era stato abbattuto il 3 aprile. Il pilota era stato ritrovato rapidamente, mentre l'altro membro dell'equipaggio era stato salvato dopo aver trascorso più di un giorno nascosto in Iran.
Trump: "Altri Paesi coinvolti per non fare vendere petrolio all'Iran"
Donald Trump ha detto che "altre nazioni stanno lavorando affinché l'Iran non possa vendere petrolio" parlando con i giornalisti al suo arrivo a Washington. Il presidente americano non ha precisato quali Paesi siano coinvolti e in che modo.
Trump: "Il cessate il fuoco con l'Iran regge, da lunedì blocco dei porti"
Il cessate il fuoco in Iran "sta reggendo bene". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti al suo rientro a Washington. Il presidente ha confermato quanto annunciato dal Comando centrale americano che il blocco navale nei porti iranian entrerà in vigore lunedì alle 10:00, le 16 in Italia, e che "ci sono molte navi dirette verso il nostro Paese per fare rifornimento di petrolio".
Trump: "Non mi importa se l'Iran torna al tavolo dei negoziati"
"Non mi importa se l'Iran torna al tavolo dei negoziati". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti al suo rientro a Washington da Mar-a- Lago dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan.
Araghchi: "Erravamo a un passo dall'accordo, fermato dal massimalismo Usa"
"In intensi colloqui al più alto livello degli ultimi 47 anni, l'Iran si è impegnato in buona fede con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Ma a un passo dal 'Memorandum d'intesa di Islamabad', ci siamo imbattuti nel massimalismo, nel continuo cambiamento delle carte in tavola e nel blocco. Nessun insegnamento tratto". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "La buona volontà genera buona volontà. L'inimicizia genera inimicizia", ha concluso.
Media: "Paesi regione, nuovo round di negoziati tra Usa e Iran possibile tra pochi giorni"
I Paesi della regione sono impegnati in una corsa per riportare Stati Uniti e Iran al tavolo dei negoziati. Lo riferiscono al Wall Street Journal funzionari locali secondo i quali nonostante le dichiarazioni di sfida provenienti da da Washington e Teheran la porta alla diplomazia rimane aperta e un secondo ciclo di colloqui potrebbe tenersi nel giro di pochi giorni. I Paesi della regione sono inoltre in consultazione con gli Stati Uniti per ottenere un'estensione del fragile cessate il fuoco di due settimane.