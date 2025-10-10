Gaza, Israele ratifica l'accordo: scatta il cessate il fuoco. LIVE

Gaza, Israele ratifica accordo: scatta cessate il fuoco. Trump: ho fermato la guerra. LIVE
Dopo l'ok del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. L'Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nell'accordo entro 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore. La prima fase dell'intesa prevede dunque "lunedì o martedì" la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi
in evidenza
Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina. La tregua sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. L'Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore. La prima fase dell'intesa prevede dunque "lunedì o martedì" la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà Barghouti. Per restituire i corpi degli altri, Hamas ha chiesto 10 giorni. Trump esulta: "Abbiamo fermato la guerra, sarà una pace duratura". E sull'ipotesi due Stati dice: "Mi atterrò a ciò che concordano". Il leader Usa atteso per domenica in Israele, poi in Egitto per la firma ufficiale dell'accordo. Netanyahu: 'Ora dategli il Nobel per la Pace'.
Gli approfondimenti:
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
M.O., i prossimi passi: domani in vigore tregua Gaza
Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dovrebbe entrare in vigore da domani mattina, "entro 24 ore" dall'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, avvenuta ieri sera. Una volta in vigore la tregua, tutti gli ostaggi israeliani, vivi e morti, dovrebbero essere rilasciati entro 72 ore. Si ritiene che 20 di loro siano ancora in vita. Per Israele, questo potrebbe avvenire domenica o lunedi'. In cambio, una volta consegnati tutti gli ostaggi, Israele liberera' 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e 1.700 abitanti di Gaza detenuti dopo il tragico attacco del 7 ottobre 2023; l'esercito (Idf) si ritirera' entro 24 ore lungo la linea concordata; secondo Hamas anche questo passaggio avverra' domani. Gli aiuti umanitari in entrata a Gaza aumenteranno fino a 600 camion al giorno, secondo entrambe le parti. Prima del voto sull'accordo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accusato di aver prolungato il conflitto per scopi politici, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver contribuito a negoziare l'accordo. Il leader di Hamas a Gaza, in esilio, Khalil Al-Hayya, ha dichiarato di aver ricevuto garanzie dagli Stati Uniti e dai mediatori sulla fine della guerra.
Quanto costa ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?
Dopo l’accordo per la prima fase del processo di pace, si inizia a parlare anche di ricostruzione. Secondo le Nazioni Unite, ci sono 53 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere, e il livello di devastazione è imponente: il 94% degli ospedali e il 90% degli appartamenti sono stati distrutti. Ecco tutti i numeri della situazione a Gaza
Quanto costa ricostruire la Striscia di Gaza dopo la guerra?Vai al contenuto
Usa invieranno 200 militari per supervisionare cessate fuoco Gaza
Gli Stati Uniti dispiegheranno un contingente di 200 militari in Medio Oriente per "supervisionare" il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas dopo l'accordo di pace mediato dal presidente Donald Trump. Lo affermano alti funzionari statunitensi spiegando che l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale delle forze armate statunitensi, "inizialmente avrà 200 uomini sul campo. Il suo ruolo sarà quello di supervisionare, osservare e assicurarsi che non vi siano violazioni". Del team dovrebbero far parte anche funzionari militari egiziani, qatarioti, turchi e probabilmente emiratini. Un secondo funzionario afferma che "nessuna truppa statunitense è destinata a entrare a Gaza". Una fonte vicina alla questione ha dichiarato al Times of Israel che le truppe statunitensi saranno probabilmente di stanza in Egitto, dove svilupperanno un centro di controllo congiunto e integreranno altre forze di sicurezza che lavoreranno a Gaza per coordinarsi con le forze israeliane ed evitare scontri.
Media: segnalati ancora attacchi e colpi di artiglieria a Gaza
Attacchi militari israeliani sono stati segnalati a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City, nelle ore successive alla ratifica da parte del governo israeliano della prima fase dell'accordo e dell'entrata in vigore del cessate il fuoco con Hamas. Lo riferiscono Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa. Elicotteri hanno preso di mira un sito a est di Gaza City, dove sono stati segnalati anche colpi di artiglieria. Poco prima c'erano state segnalazioni di attacchi aerei nell'area meridionale di Khan Younis, a Gaza. La protezione civile di Gaza, ricorda Al Jazeera, aveva avvertito la popolazione di tenersi lontana dalle zone di confine di Gaza City fino all'annuncio ufficiale dell'inizio del ritiro delle forze israeliane.
Media: soldato Idf ucciso da cecchino Hamas dopo firma accordo
Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall'esercito. Lo rende noto il Times of Israel. L'attacco del cecchino è avvenuto dopo che i negoziatori israeliani e di Hamas avevano firmato un accordo in Egitto per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico a Gaza. Il cessate il fuoco previsto dall'accordo non era ancora entrato in vigore quando è stato sferrato l'attacco.
Entra in vigore cessate fuoco a Gaza
Con l'approvazione del piano di pace a Gaza da parte del governo israeliano, entra in vigore un cessate il fuoco. Come riporta The Times of Israel, il rilascio degli ostaggi, in cambio di circa 2.000 prigionieri di sicurezza palestinesi e di un ritiro parziale delle IDF, e' la prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La maggior parte dei ministri del governo Netanyahu vota a favore dell'accordo, si sono opposti i ministri di estrema destra del Partito Sionista Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, ad eccezione del ministro Ofir Sofer che ha votato a favore del piano. Si sono opposti anche tutti i membri del partito ultranazionalista Otzma Yehudit. Le IDF si ritireranno ora su nuove linee all'interno della Striscia di Gaza, mantenendo un dispiegamento che controlla circa il 53% del territorio di Gaza, dopodiche' iniziera' la finestra di 72 ore per il rilascio di tutti gli ostaggi da parte di Hamas.
NNNN