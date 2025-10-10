Striscia di Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele

Un tempo ricche di strade affollate e quartieri, le città di Gaza sono ora rase al suolo e ricoperte di macerie. Riprese aereo hanno messo a confronto il panorama della Striscia prima e dopo la guerra con Israele
La guerra nella Striscia di Gaza ha sfigurato il territorio palestinese, come mostrano le immagini di oggi a confronto con quelle girate prima del 7 ottobre. Interi quartieri spazzati via, edifici trasformati in cumuli di polvere e macerie. Israele, in risposta all'attacco di Hamas, ha iniziato a bombardare la Striscia distruggendo scuole, ospedali, palazzi residenziali e uccidendo oltre 65.000 persone.
