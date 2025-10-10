Accettato da Hamas e Israele, il piano di pace di Trump entra nella fase più delicata. La sfida è trasformare il cessate il fuoco in una stabilità duratura. Truppe internazionali dovrebbero insediarsi per monitorare la tregua, impedire l’ingresso di armi e coordinare gli aiuti umanitari. Prevista anche la formazione di nuove forze di polizia palestinesi. Ma restano incertezze su tempi, compiti e composizione del contingente
