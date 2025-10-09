Piano di pace Israele-Hamas, Trump: "Ci prenderemo cura di Gaza"

Il numero uno della Casa Bianca, nel corso di una riunione di governo, ha commentato la firma dell'accordo per la pace a Gaza, un piano da lui stesso presentato e accolto da entrambe le parti. "Gaza sarà un territorio nuovo, un territorio di prosperità, un territorio di ricchezza", ha detto Trump

“Credo che in questo momento possiamo dire basta” alla guerra. Così il presidente Usa Donald Trump, presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca, ha commentato la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). “E Gaza sarà, quindi, un territorio nuovo, un territorio di prosperità, un territorio di ricchezza. Questa è soltanto una piccola parte di ciò che possiamo fare. Che cosa faranno? Faranno dei miracoli, per così dire. Abbiamo fatto, contribuito a questi miracoli, quindi posso dire che effettivamente questo Paese si rimetterà in piedi e ci prenderemo cura di questo Paese anche noi”.

Trump: "Gaza sarà ricostruita"

"Abbiamo messo fine alla Guerra a Gaza, penso sarà una pace durevole", ha affermato Trump nel tardo pomeriggio italiano, aggiungendo che proverà ad andare in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell'accordo di pace. "Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì e Gaza sarà ricostruita", ha detto Trump affermando di credere che i paesi arabi ricchi "si faranno" avanti con finanziamenti per la ricostruzione. Il presidente Usa ha poi affermato che parlerà con l'Iran in quanto "Teheran vuole lavorare alla pace", sostenendo che l'attacco all'Iran è stato importante per raggiungere l'accordo su Gaza.