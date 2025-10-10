Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, il raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Donald Trump annuncia il "rilascio di ostaggi e prigionieri lunedì" e promette "una pace per sempre". Festeggiamenti nella Striscia e a Tel Aviv dopo la notizia. Spazio anche al caso Almasri, con il "no" al processo. E ancora il caso Garlasco, con l'inchiesta sull'ex procuratore Venditti: sarebbe indagato anche un altro pm. Il Nobel per la Letteratura va allo scrittore ungherese Krasznahorkai
- In primo piano l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. "Via libera del governo Netanyahu con il no degli estremisti", mentre Trump annuncia: "Entro martedì ostaggi liberi". Intanto, nella Striscia e a Tel Aviv si festeggia il raggiungimento dell'accordo. Il presidente Usa promette: "Una pace per sempre". Spazio anche al caso Almasri: "No al processo, l'aiuto dei franchi tiratori". In prima pagina anche il caso Garlasco, con l'inchiesta su Venditti: "Indagato un altro pm"
- In apertura la "pace a Gaza" e il raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco: "Ora stop alle armi". Trump esulta: "Giorno storico, nessuno costretto a lasciare la Striscia". Intanto, Netanyahu dà il via libera: "I falchi dell'ultradestra si sfilano". Dopo 734 giorni di guerra, "la firma dell'accordo a Sharm el-Sheikh" e "lunedì il rilascio di ostaggi e prigionieri". In prima pagina anche il caso Almasri: "Lo scudo del Parlamento ai ministri indagati". E ancora il caso Garlasco: "Corruzione e favori agli ex procuratori"
- Ancora in apertura il cessate il fuoco a Gaza: "Il mondo crede alla pace". L'Idf manterrà "il controllo del 53% dei territori occupati". Trump annuncia: "Ostaggi liberi entro 72 ore". Intanto, "Gerusalemme liberata aspetta i suoi ostaggi". Nella Striscia i palestinesi festeggiano l'accordo: "Quelle ferite destinate a non rimarginarsi". In prima pagina anche il Nobel per la Letteratura a Krasznahorkai: "L'arte oltre l'Apocalisse"
- A Gaza è "la fine di un incubo". Questo il titolo del Messaggero sul raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco nella Striscia. "Ostaggi liberi a inizio settimana", mentre Trump annuncia che "sarà una pace durevole". Spazio anche al caso Almasri: "Niente processo, Iv e Calenda col governo". Focus anche sulla Manovra: "Un fondo pensione per i neonati". E sulla Rottamazione, "fuori i 'furbetti'". Infine, l'omicidio a Pescara: "Spara alla moglie in mezzo alla gente, terrore in strada"
- In apertura le parole di Zlatan Ibrahimović: "Milan ti aiuto a vincere". E ancora: "Sono ancora Dio, ma ora so come lavorare in squadra. Leao è magia, vince da solo. Rabiot poteva venire un anno fa". Spazio anche alla Juventus: "Maignan, c'è la Juve. A giugno sarà gratis e i bianconeri si tuffano sul portiere rossonero". Poi, la Nazionale scende in campo domani in Estonia e martedì in Israele: "Italia in 4 giorni ti giochi (quasi) tutto"
- In primo piano l'intervista a Gian Piero Gasperini: "Ha ragione Del Piero". E aggiunge: "Bisogna tornare a curare la tecnica" e "in Europa ho capito di aver fatto scuola". E sulla Roma afferma: "Una passione simile solo al Napoli". Spazio anche alla "svolta Fifa": "Mondiali d'inverno". Poi, le parole di Nesta e il ricordo del suo provino: "Alla Lazio grazie al Corriere". Infine, l'Inter che "richiama Stankovic" e il Napoli con il "fenomeno Hojlund"
- In apertura l'intervista a Pasqualin, colui che "legò per sempre Del Piero ai bianconeri": "Yildiz? Juve, fai in fretta". Spazio anche all'appuntamento di domani con Italia-Estonia: "Nostalgia Tonali: 'Potrei tornare'". Le parole di Cristiane prima dell'appuntamento Italia-Israele: "Che bella notizia l'accordo su Gaza". In prima pagina anche l'atletica, con Larissa Iapichino: "Un salto nella velocità: 'Corro i 60'". Infine, il tennis con Paolini, che sfida Swiatek ai quarti di Wuhan: "Una dritta di Sinner mi aiuta..."
- In primo piano la Manovra: "Bonus casa prorogati al 2026". In prima pagina anche all'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza. Trump annuncia: "Ostaggi liberi lunedì o martedì". La premier Meloni: "Occasione unica, Italia pronta a contribuire". Spazio anche all'intervista a Federico Freni: "Una rivoluzione in arrivo per incentivare Pmi a quotarsi in Borsa". E poi le parole di Jamie Dimon (JPMorgan): "Preoccupa forte rischio crollo a Wall Street"
- "La pax trumpiana" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano sul raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. "Donald mette Israele e Hamas nella stessa stanza". Mentre è festa a Gaza e a Tel Aviv, Hamas annuncia: "Usa garanti, guerra finita". Le parole dell'economista Jeffrey Sachs: "Vince Trump e gli Usa si arrendono alla realtà. Ma serve pace duratura". Spazio in prima pagina anche al caso Almasri: "Le destre salvano Nordio e gli altri 2 (con Iv e Azione)
- "La destra ferma la guerra" è il titolo in prima pagina del Giornale sul cessate il fuoco a Gaza. Trump "trova l'intesa" con il "sì di Hamas e Netanyahu". Intanti, "i cittadini festeggiano in strada". La premier Meloni: "La pace si costruisce". Spazio anche ai "disoccupati della piazza", come li definisce il Giornale: "Da Landini ad Albanese". L'editoriale di Giovanni Orsina: "Non era un mostro, non è un santo". E quello di Alessandro Sallusti: "Dalla parte giusta della storia"
- "Fosse vero". Così scrive Il Manifesto in prima pagina dopo l'accordo di cessate il fuoco a Gaza. "La pace ora è una speranza ma resta lontana. Dopo 68mila morti, Trump detta il nuovo corso della diplomazia. E oggi vuole il Nobel". Spazio anche al racconto da Gaza: "Smettono le bombe ma non finisce la guerra". E l'editoriale di Alberto Negri: "Una tregua di gioia e di rabbia". Focus anche sul caso Almasri: "La Camera salva tutti i ministri". E infine, la legge di bilancio: "Mai tassare i ricchi nel paese di Meloni"
- "Sinistra sotto un Trump" è il titolo in prima pagina di Libero dopo la tregua a Gaza. "Solo da noi c'è chi contesta. Pd e M5S provano a dare il merito a Flotilla e pro-Pal", scrive il quotidiano. Intanto nella Striscia, "immagini della festa": "gli sfollati scandiscono il nome del presidente Usa". L'editoriale di Mario Sechi sulla questione: "Quando la verità scoppia in faccia al circoletto rosso". Infine, il caso Almasri: "Sulla vicenda si spacca l'opposizione"
- La tregua a Gaza domina ancora l'apertura: "La pace possibile, il mondo festeggia l'accordo su Gaza". Da Hamas e Israele "sì alla fine della guerra": "ostaggi liberi e ritiro dell'Idf da metà della Striscia". L'editoriale di Guido Rampoldi: "Chi vince e chi perde nell'orrore della Striscia". In prima pagina anche il caso Almasri: "La destra salva i suoi ministri", con la Camera che "nega l'autorizzazione a procedere contro gli indagati Nordio, Piantedosi e Mantovano"
- "La gioia della pace". Così Avvenire apre la sua pagina di oggi dopo il raggiungimento dell'accordo su Gaza. Intanto, Trump è "pronto a parlare alla Knesset e a incontrare i leader dei Paesi arabi". La premier Meloni: "Noi pronti a collaborare nella Striscia". E il cardinale Pizzaballa: "Presto a Gaza per festeggiare insieme e sostenere la parrocchia". L'editoriale di Riccardo Redaelli: "Il primo passo da far vivere". Infine, Papa Leone XIV sui poveri nel Dilexi te: "La carità cambia il mondo"
- Sull'accordo a Gaza, Il Riformista scrive: "Forse è iniziata la pace". "Piazze in festa, ma sarà vera tregua solo quando Hamas rilascerà tutti gli ostaggi e libererà Gaza". In prima pagina l'editoriale di Claudio Velardi: "Il trionfo di Bibi può risvegliare l'Occidente e i suoi principi, dimenticati dalla sinistra"
- "Due popoli, una speranza" è l'apertura della Nazione sulla tregua a Gaza. Trump esulta: "Ostaggi liberi da lunedì". Mentre è "festa a Gaza e a Tel Aviv". Spazio anche all'intervista al vicepremier Tajani: "L'Italia sarà protagonista nella ricostruzione e nella sicurezza". Spazio anche alla Manovra: "Spinta ai contratti, ipotesi Irpef sugli aumenti". Poi, la cronaca: "Mamma soffoca i gemelli neonati e li nasconde nell'armadio: arrestata a Reggoio Calabria". Infine, a Krasznahorkai il Nobel per la Letteratura