Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, il raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Donald Trump annuncia il "rilascio di ostaggi e prigionieri lunedì" e promette "una pace per sempre". Festeggiamenti nella Striscia e a Tel Aviv dopo la notizia. Spazio anche al caso Almasri, con il "no" al processo. E ancora il caso Garlasco, con l'inchiesta sull'ex procuratore Venditti: sarebbe indagato anche un altro pm. Il Nobel per la Letteratura va allo scrittore ungherese Krasznahorkai