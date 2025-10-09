Raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE

Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend: quando in Medio Oriente dovrebbe arrivare l'artefice dell'accordo Trump, che ha annunciato lo storico traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti. Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas ha dichiarato che l'accordo determina il ritiro delle Idf, l'ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri. Hamas e Netanyahu hanno entrambi ringraziato il presidente Usa
in evidenza
Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend: quando in Medio Oriente dovrebbe arrivare l'artefice dell'accordo Trump, che ha annunciato lo storico traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti. Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas ha dichiarato che l'accordo determina il ritiro delle Idf, l'ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri. Hamas e Netanyahu hanno entrambi ringraziato il presidente Usa.
Nuove manifestazioni Pro Gaza in Italia. Nessun incidente. Il ministro Piantedosi lancia l'allarme antisemitismo. I nove italiani della Flotilla stanno bene e saranno espulsi.
Gli approfondimenti:
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
Tajani: Italia può dare militari per forza di pace
"L'Italia è pronta a fare tutto ciò che serve per una soluzione in Medio Oriente. L'Italia puo' anche dare militari per una forza internazionale che possa unificare Gaza e Cisgiordania. Siamo anche in prima linea per gli aiuti". Lo afferma a Rainews il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Tajani: attivisti 2* Flotilla in 2 giorni a casa
"Questa mattina ci sarà la visita consolare. In uno, massimo due giorni, gli attivisti italiani fermati torneranno a casa". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli attivisti italiani della seconda Flotilla, arrestati in Israele.
Idf a residenti Gaza, nord Striscia è ancora zona combattimento
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno avvertito stanotte i residenti della Striscia di Gaza che l'area a nord è ancora considerata una zona di combattimento pericolosa e che le truppe continuano a circondare Gaza City. "Tornare" nella città palestinese "è estremamente pericoloso", afferma su X il portavoce delle Idf in lingua araba Avichay Adraee. "Per la vostra sicurezza - si legge nella nota - astenetevi dal tornare a nord o dall'avvicinarvi alle aree in cui le forze sono schierate e operano in qualsiasi parte della Striscia, compresi il sud e l'est, fino a quando non saranno emanate istruzioni ufficiali".
'Necessari altri negoziati su disarmo Hamas e governance Gaza'
L'accordo tra Israele e Hamas annunciato ieri sera riguarda i primi passi di un quadro di pace a Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, ma non la totalità del piano radicale in 20 punti presentato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump. Lo sottolineano funzionari Usa a conoscenza dei negoziati, citati da Abc News. Le fonti del media americano affermano che i colloqui si sono concentrati quasi esclusivamente su ciò che accadrà nei primi giorni e settimane dell'accordo: il ritiro parziale israeliano da Gaza e lo scambio di quasi 50 ostaggi tra vivi e morti con prigionieri palestinesi. Alcuni dei punti più difficili come la governance di Gaza e il disarmo dei combattenti di Hamas dovranno ancora essere negoziati in futuro, sottolineano i funzionari Usa.
'Trump accetta l'invito di Netanyahu a parlare alla Knesset'
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che intende accettare l'invito del premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare alla Knesset, secondo quanto riportato da Axios. "Vogliono che tenga un discorso alla Knesset e lo farò sicuramente se lo vorranno", avrebbe detto Trump definendo "eccellente" la sua conversazione telefonica con Netanyahu avvenuta dopo la firma degli accordi tra lo Stato ebraico Hamas sulla prima fase del piano di pace. Cnn ha riferito che Israele si sta preparando per una possibile visita di Trump all'inizio della prossima settimana.
Trump: 'ostaggi dovrebbero rientrare lunedì, anche quelli morti'
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di credere che gli ostaggi rientreranno in Israele lunedì. "Credo che gli ostaggi torneranno lunedì e che ci saranno anche i corpi di quelli morti", ha dichiarato Trump in un'intervista a Fox News dopo l'annuncio dell'accordo tra Hamas e lo State ebraico. Delle 251 persone rapite nell'attacco del movimento islamista palestinese contro Israele il 7 ottobre 2023, 47 sono ancora ostaggi a Gaza, 25 delle quali sarebbero morte secondo lo Stato ebraico.
Trump: Usa saranno coinvolti in mantenimento pace a Gaza
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di pace. "Saremo coinvolti nell'aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace", ha dichiarato Trump a Fox News poche ore dopo l'annuncio dell'accordo, aggiungendo di essere "molto fiducioso che ci sarà pace in Medio Oriente".