Raggiunto accordo per Gaza su prima fase piano. Oggi la firma. LIVE

Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend: quando in Medio Oriente dovrebbe arrivare l'artefice dell'accordo Trump, che ha annunciato lo storico traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti. Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas ha dichiarato che l'accordo determina il ritiro delle Idf, l'ingresso di aiuti e lo scambio di prigionieri. Hamas e Netanyahu hanno entrambi ringraziato il presidente Usa.

Nuove manifestazioni Pro Gaza in Italia. Nessun incidente. Il ministro Piantedosi lancia l'allarme antisemitismo. I nove italiani della Flotilla stanno bene e saranno espulsi.

