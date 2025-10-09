Piano pace per Gaza, Tajani: pronti a invio militari per ricostruzione

"L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione", ha detto il ministro degli Esteri dopo l'annuncio di Trump. "Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina"

"Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post pubblicato stamattina sul suo account X, a poche dall'annuncio del presidente statunitense Trump sull'intesa raggiunta riguardo la prima fase del piano di pacen(GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "L'Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza", ha aggiunto Tajani. "Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina".

"Israele lascerà lentamente la Striscia"

Sempre secondo il ministro degli Esteri, Israele lascerà "lentamente" la Striscia

di Gaza. A margine è arrivato anche un aggiornamento sugli sugli attivisti italiani della seconda Flotilla, arrestati in Israele. "Questa mattina ci sarà la visita consolare", ha detto Tajani. "In uno, massimo due giorni, gli attivisti italiani fermati torneranno a casa".

