Come siamo arrivati all’accordo di Sharm el Sheik

Per capire come, dopo due anni di guerra, si sia arrivati all’accordo di queste ore e alla decisione israeliana di ritirare le sue forze armate da Israele unita a quella di Hamas di liberare gli ostaggi e, come molti sperano, di porre fine alla guerra occorre guardare l’intera trattativa come se fosse un triangolo. Al primo vertice corrisponde Hamas, al secondo Israele, al terzo gli Stati Uniti