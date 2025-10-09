Accordo Gaza, da von der Leyen a Metsola: occasione per pace duratura

Tanti i commenti che hanno salutato con soddisfazione l'annuncio del presidente americano Trump. La presidente della Commissione Ue: "Ora. tutti rispettino l'accordo". Erdogan: "Profondamente lieto". Macron: "Immensa speranza, ora soluzione a due Stati" ascolta articolo

Sono già tante le reazioni della comunità internazione che hanno salutato il primo passo verso un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas annunciato nella notte italiana da Donald Trump (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) "L'Ue continuerà a sostenere la consegna rapida e sicura degli aiuti umanitari a Gaza. E quando arriverà il momento, saremo pronti a contribuire alla ripresa e alla ricostruzione. L'opportunità odierna va colta al volo", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Quella che ha preso il via oggi è l'opportunità di tracciare un percorso politico credibile verso una pace e una sicurezza durature. Un percorso saldamente ancorato alla soluzione dei due Stati". "Accolgo con favore l'annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata da Donald Trump", ha aggiunto. "Lodo gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel raggiungere questa svolta. Sono inoltre incoraggiata dal sostegno del governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese. Ora, tutte le parti devono rispettare pienamente i termini dell'accordo. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in sicurezza. Deve essere stabilito un cessate il fuoco permanente. Le sofferenze devono finire".

Metsola: "Accordo deve essere rispettato e attuato" "Dopo 733 lunghe notti, poche ore fa al Cairo è stato raggiunto un accordo che avrebbe finalmente visto il rilascio degli ostaggi rimasti e un cessate il fuoco a Gaza. Elogio gli sforzi del presidente Donald Trump e di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia per aver raggiunto questo obiettivo. Ora deve essere rispettato e attuato", ha scritto mantenendosi sulla stessa lunghezza d'onda la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Questo è un momento cruciale per la pace e la rinascita in Medio Oriente e apre una strada che potrebbe finalmente porre fine al ciclo intergenerazionale di violenza, sofferenza e terrore che ha afflitto la regione", ha aggiunto Metsola. "Questo dà speranza a tutti coloro che a Gaza cercano un futuro di pace e alle famiglie degli ostaggi che ancora languiscono nei tunnel di Hamas. Ieri ero con la famiglia di Evyatar David al Parlamento europeo mentre arrivava la notizia di una potenziale svolta nei negoziati: come tanti, hanno atteso e sperato in questo momento per così tanto tempo. La pace è possibile", ha concluso.

Costa: "Apprezzo lo sforzo di Usa, Egitto, Qatar e Turchia" Su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha dichiarato: "Accolgo con favore l'accordo raggiunto sulla fase iniziale della proposta di pace presentata

dal presidente degli Stati Uniti. La sua attuazione apre la strada al tanto atteso rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, a un cessate il fuoco a Gaza e alla fine della grave crisi umanitaria sul campo. Apprezzo gli sforzi diplomatici di Stati

Uniti, Egitto, Qatar e Turchia che hanno reso possibile questa svolta. Si tratta di un'opportunità cruciale che deve essere sfruttata per gettare le basi di una pace duratura, fondata sulla soluzione dei due Stati".

Erdogan: "Profondamente lieto di avere contribuito ad accordo" Tra i protagonisti dell'accordo anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Sono profondamente lieto che i negoziati Hamas-Israele, condotti a Sharm El-Sheikh con il contributo della Turchia, abbiano portato a un cessate il fuoco a Gaza", ha detto. "Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti al presidente degli Stati Uniti Trump, che ha dimostrato la necessaria volontà politica per incoraggiare il governo israeliano a raggiungere il cessate il fuoco, nonché ai nostri Paesi fratelli Qatar ed Egitto, che hanno fornito un sostegno significativo al raggiungimento dell'accordo",

Sanchez: "Ora dialogare e guardare al futuro con speranza" "Il governo di Spagna celebra le notizie che arrivano dal Medio Oriente e spera che questo sia l'inizio di una pace giusta e duratura", ha scritto sempre su X il premier spagnolo Pedro Sanchez, celebrando l'accordo raggiunto in Egitto tra Israele e Hamas. "Ora tocca dialogare, assistere la popolazione civile e guardare al futuro. Con speranza. Ma anche con giustizia e con memoria. Perché le atrocità vissute non tornino a ripetersi mai più", rileva Sanchez nel messaggio.