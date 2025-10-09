Tel Aviv in festa dopo l’accordo Israele-Hamas per ostaggi

A Tel Aviv, ex ostaggi e familiari hanno celebrato in piazza l’intesa tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra di Gaza e riportare a casa tutti i prigionieri, vivi e morti. “Non ho parole per descriverlo”, ha detto l’ex ostaggio Omer Shem-Tov, emozionato. L’accordo, primo passo del piano di pace di Donald Trump, include un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi. Se attuato, potrebbe segnare la fine del conflitto e ridisegnare gli equilibri in Medio Oriente.