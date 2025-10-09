A Tel Aviv, ex ostaggi e familiari hanno celebrato in piazza l’intesa tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra di Gaza e riportare a casa tutti i prigionieri, vivi e morti. “Non ho parole per descriverlo”, ha detto l’ex ostaggio Omer Shem-Tov, emozionato. L’accordo, primo passo del piano di pace di Donald Trump, include un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi. Se attuato, potrebbe segnare la fine del conflitto e ridisegnare gli equilibri in Medio Oriente.
Prossimi video
Pace Gaza, Rubio passa biglietto a Trump prima dell'annunci
Mondo
Tel Aviv in festa dopo l’accordo Israele-Hamas per ostaggi
Mondo
Palestina, folla in festa dopo l’accordo Israele-Hamas
Mondo
Sky Tg24 Mondo, Trump manda la Guardia Nazionale a Chicago e sfida i dem
Mondo
Gaza, Trump: presto un accordo, andrò in Egitto
Mondo
Medioriente, Trump: "L'accordo di pace è molto vicino"
Mondo
Francia, Macron dovrà nominare un nuovo primo ministro
Mondo