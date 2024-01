Israele–Hamas, Netanyahu smentisce apertura a due Stati. LIVE

"Il rifiuto della soluzione dei due Stati per israeliani e palestinesi e il rifiuto del diritto ad uno stato per il popolo palestinese sono inaccettabile". Così António Guterres, critica la posizione di Benjamin Netanyahu in un discorso a Kampala, in Uganda. "Dopo gli abominevoli attacchi di Hamas del 7 ottobre la distruzione totale di Gaza e il numero di vittime civili causate dall'esercito israeliano in periodo così ristretto di tempo non ha precedenti", ha detto ancora il segretario generale dell'Onu intervenendo alla conferenza dei Paesi non allineati. Guterres ha poi ricordato come tra le vittime vi siano 152 dipendenti dell'Onu "una tragedia straziante per la nostra organizzazione, le loro famiglie e chiunque stia lavorando a Gaza" dove gli operatori umanitari "stanno facendo il possibile per far entrare gli aiuti", ma si trovano costretti "ad affrontare bombardamenti costanti e pericoli quotidiani per loro e le loro famiglie".