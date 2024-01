Gaza, trovato tunnel a Khan Yunis dove erano tenuti alcuni ostaggi

L'esercito israeliano ha scoperto nella Striscia di Gaza un altro tunnel dove in precedenza è stata tenuta prigioniera, "in dure e inumane condizioni", una parte degli ostaggi sequestrati da Hamas. Secondo il portavoce militare Daniel Hagari, i soldati israeliani hanno scoperto la struttura sotterranea sotto la casa di un dirigente di Hamas a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Nel tunnel - ad una profondità di circa 20 metri - è stata trovata una grande sala dove sono stati tenuti in cattività circa 20 ostaggi, alcuni di questi poi liberati. Trovati anche i disegni fatti dalla bambina Emilia Aloni, anche lei rilasciata.