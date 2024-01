Medioriente, Siria: “Attacco israeliano su palazzo a Damasco, 5 morti"

Nell’edificio si stavano riunendo "leader allineati con l'Iran", ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo Haaretz che cita fonti dell'Iran, tra le vittime ci sono due consiglieri anziani delle Guardie rivoluzionarie di Teheran

Un palazzo di quattro piani in un quartiere residenziale nella parte occidentale della capitale della Siria è stato colpito da un attacco aereo attribuito a Israele. Ci sarebbero cinque morti. Nell’edificio si stavano riunendo "leader allineati con l'Iran", ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo Haaretz che cita fonti dell'Iran, tra le vittime ci sono due consiglieri anziani delle Guardie rivoluzionarie di Teheran (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO IN MEDIORIENTE).