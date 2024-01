Israele, Netanyahu: nessuno Stato palestinese finché ci sono io. LIVE

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all'Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza. "Ho chiarito al presidente Usa - ha detto il primo ministro dopo il colloquio di venerdì tra i due - la determinazione di Israele a conseguire tutti gli obiettivi della guerra e a garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele". La Striscia dovrà essere "smilitarizzata" e "restare sotto il pieno controllo di sicurezza israeliano. Finché sarò primo ministro, questa sarà la mia posizione". Intanto nei prossimi giorni l'inviato americano per il Medio Oriente, Brett McGurk, sarà prima in Egitto e poi in Qatar.