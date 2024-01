Gerusalemme, parenti ostaggi israeliani fanno irruzione alla Knesset

I familiari dei rapiti chiedono interventi urgenti per il rilascio dalla Striscia e per garantirne il ritorno a casa. Il gruppo dei manifestanti è stato allontanato dalla commissione che tuttavia ha sospeso i suoi lavori. Netanyahu: "Israele ha una proposta sugli ostaggi, ma non posso dire altro"

Decine di familiari degli ostaggi israeliani tenuti da Hamas a Gaza hanno fatto irruzione questa mattina a Gerusalemme nella commissione finanze della Knesset (il Parlamento israeliano, ndr) chiedendo interventi urgenti per il rilascio dei rapiti dalla Striscia e per garantirne il ritorno a casa. (GUERRA ISRAELE-HAMAS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Netanyahu ha poi annunciato che Israele ''ha una proposta sugli ostaggi'', spiegando però di ''non poter dire altro''. Il premier - che ha incontrato alla Knesset alcuni rappresentanti delle famiglie degli ostaggi - ha aggiunto che ''contrariamente a quanto è sostenuto non c'è una proposta sincera da parte di Hamas''. ''Voglio dirlo - ha aggiunto - nella maniera più esplicita, anche perché ci sono molte notizie non corrette che di sicuro vi causano dolore''.