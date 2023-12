Isarele-Hamas, Onu avverte: a Gaza vicini a punto di non ritorno LIVE

Veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza sulla richiesta di cessate il fuoco a Gaza. A Gaza "stiamo raggiungendo il punto di non ritorno" è la denuncia dell'Unrwa, agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, che parla di "palese disprezzo per il diritto umanitario internazionale". Intanto i ministri di Paesi arabi chiedono il 'cessate il fuoco immediato'. Macron sente Netanyahu: "proteggere i civili di Gaza e giungere al cessate il fuoco duraturo". Il premier israeliano chiude alla possibilità, ipotizzata dal premier palestinese Mohammed Shtayyeh, che nel futuro di Gaza vi sia un ruolo di Hamas insieme all'Anp. "Non ci sarà Hamas, la elimineremo". Monito dell'Ue sul nuovo insediamento ebraico noto come 'Basso Acquedotto' a Gerusalemme est "è una provocazione da parte d'Israele perché autorizzato in piena guerra".





