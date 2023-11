Hamas-Israele, così la disinformazione sfrutta l’IA per creare bufale

Disinformazione e misinformazione nel conflitto

Prima di analizzare quest'ultimo caso, è necessario sottolineare come dall’inizio della guerra le informazioni false e manipolate siano circolate online colpendo entrambe le parti in conflitto. Una grande mole di video e di foto, che dicono di fare riferimento al conflitto, hanno invaso i social: sebbene tra questi molti siano aderenti alla realtà, ce ne sono altri che, per esempio, sfruttano immagini decontestualizzate per sostenere tesi false. Alcuni contenuti verificati da AP comprendono ad esempio due video, presentati come fossero stati realizzati a un giorno di distanza che affermano di mostrare prima un uomo palestinese ferito e dopo la stessa persona che realizza un video, additandolo dunque come un attore palestinese. I due video in realtà mostrano due persone diverse, e il primo - quello della persona ferita - è stato girato prima dello scoppio del conflitto. C’è poi un video - filmato in realtà nel 2022 - che mostra un ampio numero di Marines statunitensi arrivati in Israele e spacciato come un fatto avvenuto dopo l’attacco del 7 ottobre. E non ci sono solo video e foto: circolano anche informazioni false e manipolate. Tra queste, sottolinea il Guardian, si possono trovare tentativi di minimizzare la portata dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre oppure, in altri casi, accuse ai Palestinesi di fingere scene di violenza in una teoria del complotto che è stata definita “Pallywood” e secondo cui esisterebbe una sorta di Hollywood palestinese dedita alla realizzazione di contenuti di propaganda pro-Hamas. E in questo contesto di disinformazione e misinformazione online, NewsGuard ha individuato un nuovo esempio in cui a giocare un ruolo è anche l’intelligenza artificiale.