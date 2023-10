Intelligenza artificiale e misinformazione, studio: “Paure esagerate"

La diffusione dei contenuti falsi o manipolati generati dall’IA solleva diverse preoccupazioni, ma secondo una recente pubblicazione queste potrebbero essere eccessive. Inoltre le nuove tecnologie possono offrire anche strumenti a giornalisti per migliorare la qualità dell’informazione affidabile. Del tema si occupa il progetto AI4TRUST ascolta articolo

La diffusione dell’intelligenza artificiale generativa - cioè quell’intelligenza artificiale che crea nuovi contenuti (audio, testo, video…) in base alle informazioni e dati che le sono forniti, come per esempio ChatGPT - sta sollevando preoccupazioni anche per l’impatto che potrebbe avere sulla creazione e diffusione di contenuti fuorvianti e falsi (misinformazione/disinformazione online). Due report della scorsa primavera hanno indicato per esempio l’esistenza di dozzine di siti che sfruttano l’IA per creare contenuti ingannevoli. NewsGuard - sito di monitoraggio dell’affidabilità delle informazioni - ha individuato 528 siti che sfruttano l’intelligenza artificiale per generare false narrative. Una recente pubblicazione – firmata da Felix Simon dell’Oxford Internet Institute, Sacha Altay dell’Università di Zurigo e Hugo Mercier dell’Istituto Jean Nicod - ha offerto un nuovo punto di vista sui timori sul possibile impatto dell’IA sulla misinformazione, segnalando che questi potrebbero essere almeno in parte esagerati.

La pubblicazione su IA e misinformazione La pubblicazione esamina tre possibili rischi posti dalla diffusione dell’intelligenza artificiale generativa: l’aumento della quantità della misinformazione, l’aumento della qualità della misinformazione e l’aumento della personalizzazione della misinformazione. Secondo i ricercatori queste tre preoccupazioni sono - almeno per il momento - speculative e le ricerche esistenti suggeriscono come l’intelligenza artificiale generativa possa avere effetti modesti nel panorama della misinformazione. E non solo: secondo gli autori del paper l’IA potrebbe anche aiutare a migliorare la qualità dell’informazione proveniente da siti affidabili. “Allarmi eccessivi e speculativi sugli effetti negativi dell’intelligenza artificiale sul pubblico e la democrazia, anche se in buona fede, possono avere conseguenze negative. Queste includono una riduzione nella fiducia in notizie accurare e nelle istituzioni che le producono, o mettendo in ombra altri problemi posti dall’intelligenza artificiale generativa”, ha dichiarato Felix Simon. leggi anche I piccioni risolvono i problemi in modo simile all’IA: la ricerca

Quantità, qualità e personalizzazione In particolare, nel caso del possibile aumento della quantità della misinformazione il documento sottolinea come l’esistenza di più materiale di questo tipo non implichi necessariamente un maggiore consumo. Per i ricercatori, infatti, la fruizione di misinformazione è maggiormente limitata dalla domanda e non dall’offerta, e non esistono allo stato attuale prove di una domanda non assorbita dal mercato. Per quanto riguarda invece l’aumento di qualità della misinformazione, i ricercatori sottolineano come anche qualora l’IA fosse in grado di migliorare l’appeal di questi contenuti, la maggior parte delle persone resterebbero comunque non esposte e un eventuale aumento della qualità rimarrebbe ampiamente invisibile al pubblico. Infine, per quanto riguarda la possibilità che l’intelligenza renda più semplice creare e bersagliare gli utenti con misinformazione personalizzata, i ricercatori ammettono che sembri plausibile: tuttavia allo stato attuale le tecnologie che permettono il micro-targeting non sono influenzate direttamente dall’IA, e il costo per raggiungere le persone con misinformazione rimane un collo di bottiglia irrisolto. Infine, la capacità di persuasione di determinati tipi di contenuti personalizzati, sottolineano i ricercatori, risulta essere limitata. leggi anche Depressione, secondo uno studio ChatGpt potrebbe aiutare chi ne soffre