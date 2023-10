Depressione, secondo uno studio ChatGpt potrebbe aiutare chi ne soffre

Lo strumento informatico potrebbe essere migliore di un medico di base nel gestire un paziente depresso, seguendo gli standard di trattamento riconosciuti per la malattia. Lo sottolinea un lavoro di ricerca curato dagli esperti dell'Oranim Academic College di Tivon, in Israele, pubblicato sulla rivista open access Family Medicine and Community Health

ChatGpt potrebbe essere migliore di un medico di base nel gestire un paziente depresso, seguendo gli standard di trattamento riconosciuti per la malattia. Questo sarebbe dovuto al fatto che lo strumento informatico è privo dei pregiudizi di genere o di classe, che, invece, talvolta si riscontrano tra medico e paziente. Lo sostiene una ricerca dell'Oranim Academic College di Tivon, in Israele, pubblicata sulla rivista open access Family Medicine and Community Health. Secondo i ricercatori tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche per capire quanto questa tecnologia sia in grado di gestire i casi più gravi, nonché i potenziali rischi e le questioni etiche derivanti dal suo utilizzo.

Il percorso terapeutico

Il percorso terapeutico consigliato per la depressione dovrebbe seguire linee guida cliniche basate sull'evidenza, che di solito suggeriscono un approccio graduale alla cura, in linea con la gravità della depressione. Secondo i ricercatori, ChatGPT ha il potenziale per offrire approfondimenti rapidi, oggettivi e derivanti dai dati che possono integrare i metodi diagnostici tradizionali, oltre a garantire riservatezza e anonimato. I ricercatori, quindi, hanno deciso di scoprire come la tecnologia valutava l'approccio terapeutico raccomandato ai pazienti per la depressione lieve e grave e se questo fosse influenzato da pregiudizi di genere o di classe sociale.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto 1249 medici di base francesi, di cui il 73% di sesso femminile. Gli scienziati si sono basati su vignette accuratamente disegnate e precedentemente validate, incentrate su pazienti con sintomi di tristezza, problemi di sonno e perdita di appetito nelle precedenti tre settimane allo studio e una diagnosi di depressione lieve o moderata. Sono state sviluppate otto versioni di queste vignette con diverse variazioni delle caratteristiche del paziente, come il sesso, la classe sociale e la gravità della depressione. Per ciascuna delle otto vignette, è stato chiesto a ChatGPT cosa avrebbe dovuto suggerire un medico di base in quella situazione. Le risposte possibili erano: attesa vigile; rinvio per psicoterapia; prescrizione di farmaci per depressione, ansia, problemi del sonno; rinvio per psicoterapia più prescrizione di farmaci; nessuna di queste.

I risultati

Solo poco più del 4% dei medici di famiglia ha raccomandato esclusivamente il ricorso alla psicoterapia per i casi lievi, in linea con le indicazioni cliniche, rispetto a ChatGPT-3.5 e ChatGPT-4, che hanno scelto questa opzione rispettivamente nel 95% e nel 97,5% dei casi. La maggior parte dei medici ha proposto esclusivamente il trattamento farmacologico, con una percentuale del 48%, o la psicoterapia associata alla prescrizione di farmaci, con il 32,5%. Nei casi gravi, la maggior parte dei medici ha consigliato di accompagnare la psicoterapia all'assunzione di farmaci prescritti, con una percentuale del 44,5%. ChatGPT ha proposto questa soluzione più frequentemente dei medici, con il 72% per ChatGPT 3.5; e il 100% per ChatGPT 4, in linea con le linee guida cliniche. Quattro medici su dieci hanno proposto esclusivamente la prescrizione di farmaci, che nessuna delle due versioni di ChatGPT raccomandava. Nel caso di farmaci, è stato chiesto all'intelligenza artificiale e ai partecipanti umani di specificare quali tipi di farmaci avrebbero prescritto. I medici hanno consigliato una combinazione di antidepressivi, ansiolitici e sonniferi nel 67,5% dei casi, l'uso esclusivo di antidepressivi nel 18% e l'uso esclusivo di ansiolitici e sonniferi nel 14%. ChatGPT era più propensa dei medici a raccomandare esclusivamente antidepressivi, con un'incidenza del 74%, per la versione 3.5; e del 68%, per la versione 4. ChatGPT-3.5, per il 26% dei casi, e ChatGPT-4, per il 32%, suggerivano anche l'uso di una combinazione di antidepressivi e ansiolitici e sonniferi più frequentemente rispetto ai medici.