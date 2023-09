Suicidio giovanile, l’esperto: "Legame tra social e disagio mentale"

Il caso è il primo di questo tipo in Francia ma il dibattito legato all’effetto dei social network sulla salute mentale, in particolare di bambini e adolescenti, è quanto mai attuale. Lo conferma Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria dell’ospedale Bambino Gesù che, a Sky Tg24, sottolinea il “fortissimo legame tra disagio mentale e dipendenze da social network”. “Il bombardamento di un certo tipo di contenuti – spiega - può avere un effetto molto negativo su una mente ancora in via di sviluppo come quella dei ragazzi”. “Ci sono bambini – racconta - che passano sei ore davanti agli schermi e sviluppano dipendenze simili a quelle da sostanze. Gli studi mostrano come si attivino le stesse aree cerebrali e gli stessi comportamenti, come la ricerca compulsiva o le reazioni violente". "Esiste poi - prosegue - l’elemento emulativo che negli adolescenti è molto forte, soprattutto su chi presenta una fragilità di base" e che potrebbe aver avuto un ruolo importante nel caso francese.

"Aumento esponenziale di tentati suicidi in 10 anni"

E il caso di Marie purtroppo non è un caso isolato. I suicidi e i tentati suicidi tra giovani e giovanissimi sono un fenomeno sempre in crescita, anche in Italia, come mostrano gli ultimi dati del Bambino Gesù. “Assistiamo – spiega Vicari - a un aumento esponenziale di tentati suicidi e ideazione suicidaria (cioè la messa a punto di un vero e proprio per togliersi la vita) da 10 anni a questa parte” e “il suicidio è la seconda causa di morte tra i 10 e i 25 anni”. Per questo è importante non sottovalutare i potenziali campanelli di allarme, che si manifestano sotto forma di netti cambiamenti: “Ragazzi sereni che facevano sport, uscivano, studiavano cominciano a isolarsi, diventano aggressivi e irritabili, mangiano poco o troppo, dormono male e questi comportamenti vanno avanti per settimane o mesi”. Spesso, prima di tentare il suicidio “sviluppano forme di autolesionismo, anche in età molto precoce”.

"Aumentano fattori di rischio e diminuiscono fattori di protezione"

Ma come si spiega un malessere sempre più diffuso? Per l’esperto, “sono aumentati i fattori di rischio, come l’uso sempre più precoce di sostanze stupefacenti e le nuove dipendenze” e “la pandemia con l’isolamento che ne è seguito ha fatto da detonatore”. Allo stesso tempo, “sono diminuiti i fattori di protezione dati dalla famiglia e dalla scuola". "I genitori - prosegue Vicari - devono essere dei veri educatori, non solo organizzatori del tempo dei loro figli. Dovrebbero poter finire di lavorare prima, per poi dedicarsi ai bambini e ai ragazzi, come succede in molti paesi occidentali”. E dove non arriva la famiglia dovrebbe arrivare la scuola: "La scuola deve essere una comunità dove viene favorita la crescita personale invece è diventata sempre più competitiva: guarda ai risultati e non alla conoscenza". "Bisognerebbe insomma - conclude - mettere i bambini al centro della società, mentre i provvedimenti che arrivano sono sempre e solo in ottica punitiva: ma il proibizionismo e la repressione non hanno mai pagato".