In un anno 387 tentati suicidi tra i giovani: i dati del Bambino Gesù

"Problemi sempre più legati all'autolesionismo"

"La depressione e i disturbi d'ansia tra i giovanissimi sono in aumento esponenziale da anni - sottolinea Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale e ordinario all'università Cattolica -. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza psichiatrica, come testimoniano i numeri altissimi registrati al Bambino Gesù negli ultimi anni, in particolare dopo l'esperienza traumatica della pandemia". "I problemi di salute mentale per cui i ragazzi vengono portati in urgenza in un pronto soccorso pediatrico - aggiunge - sono sempre di più legati all'autolesionismo messo in atto fin da bambini. È un dato che colpisce e che testimonia una sofferenza psicologica dei ragazzi che non va ignorata, ma che non trova invece sufficiente ascolto e risposte adeguate".

Il convegno promosso dall'ospedale

Domani, 8 settembre, pediatri, neuropsichiatri, esperti di salute mentale e rappresentanti delle istituzioni approfondiranno questi argomenti nel convegno "Psicopatologia del comportamento suicidario in età evolutiva" promosso dall'ospedale. Saranno condivisi dati epidemiologici, clinici e linee di trattamento per la riduzione del rischio suicidario.

A chi chiedere aiuto

Per rispondere alle richieste di aiuto dei più giovani e delle loro famiglie il Bambino Gesù ha predisposto un percorso clinico di alta assistenza per l'autolesionismo e la prevenzione del suicidio in età evolutiva. Il servizio, attivato in collaborazione con varie ASL della Regione Lazio, è integrato da una linea telefonica "Lucy" 06.6859.2265 a cui si può chiedere aiuto per le consulenze psicologiche urgenti, tutti i giorni 24 ore su 24.

Per chi ha pensieri suicidi o si trova in difficoltà è possibile anche chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat Whatsapp).