Francia, genitori di una ragazza suicida denunciano algoritmo TikTok

Entro il prossimo 6 settembre Bruxelles completerà la lista delle aziende con maggiore potere di mercato che, da quella data, avranno sei mesi per adeguarsi alle norme del Digital Markets Act. Sette major hanno già notificato all'Ue la loro posizione di 'gatekeeper', cioè di leader sul mercato: ecco quali sono

Ad annunciarlo è stato Thierry Breton (in foto), commissario europeo per il Mercato interno. Le Big Tech sotto sorveglianza "hanno dimensioni che incidono sul mercato interno" e quindi, ha spiegato Breton, vanno classificate come “gatekeeper”