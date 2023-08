TikTok, in arrivo multa dall'Ue per violazione privacy dei minori

A rivelarlo è la testata britannica The Guardian che ha anticipato sul web che la sanzione, "potenzialmente da milioni", potrebbe essere comminata "entro le prossime quattro settimane" ascolta articolo

La piattaforma cinese TikTok sarà multata da Bruxelles per "violazione della privacy dei minori dell'Unione Europea". A rivelarlo è la testata britannica The Guardian che ha anticipato sul web che la sanzione, "potenzialmente da milioni", potrebbe essere comminata "entro le prossime quattro settimane". Il Guardian riferisce che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) - l'organismo indipendente che sorveglia l'applicazione delle disposizioni Ue in materia di protezione della privacy - ha raggiunto "una decisione vincolante" sul noto problema di come questo social gestisce i dati dei cittadini UE minorenni. In particolare le autorità europee hanno seguito da vicino il caso di Londra, che ha multato TikTok (colpevole di aver trattato illegalmente i dati di circa 1,4 milioni di ragazzini under 13) per oltre 12 milioni di sterline.

L'indagine irlandese La decisione europea fa seguito all'indagine avviata nel 2021 dall'Autority irlandese per la privacy sull'adempienza di TikTok al regolamento generale dell'Ue per la protezione dei dati e sul modo in cui il social gestisce i dati dei minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Dopo la sentenza emessa da Dublino, Tiktok ha presentato ricorso. Motivo per cui, sottolinea il Guardian, l'autority Ue ha "adottato una decisione di risoluzione delle controversie". Da notare che TikTok era già entrata in rotta di collisione con Bruxelles e con altri paesi membri dell'Ue.

Problemi di sicurezza La Commissione europea lo scorso febbraio ha chiesto ai propri dipendenti di cancellare l'applicazione dai dispositivi "per motivi di sicurezza". Problemi di sicurezza e di scarsa trasparenza nella gestione dei dati personali sono stati riscontrati anche in un rapporto del senato francese che, in mancanza di chiarimenti entro quest'anno resi da TikTok, ha chiesto la sospensione del social in Francia e nell'Ue.