TikTok, al via progetto Clover per sicurezza dati e difesa privacy

Due nuovi datacenter, in Irlanda e in Norvegia, che si aggiungono a quello di Dublino. Il progetto creerà un'enclave europea autonoma per i dati degli utenti di Regno Unito ed Europa

TikTok avrà un partner europeo specializzato in materia di sicurezza dei dati, che si occuperà della supervisione e del processo di audit sui controlli e la protezione dei dati, che ne monitorerà il flusso e fornirà verifiche indipendenti e reportistica sulle eventuali anomalie. Un secondo data center sarà a Dublino e un terzo nella regione di Hamar in Norvegia. TikTok ha già iniziato a conservare i dati degli utenti europei in Irlanda e proseguirà il processo nel 2023 e 2024. I tre data center saranno i siti di conservazione per i dati degli utenti TikTok europei grazie a un investimento annuale totale pari a 1,2 miliardi di euro.

Theo Bertram: “Con Clover sicurezza dati ai massimi livelli”

Queste le mosse di TikTok per rispondere alle preoccupazioni di Ue e Usa. “Consolida l'impegno che abbiamo assunto da tempo riguardo la sicurezza dei dati in Europa” dichiara Theo Bertram, Vice President, Government Relations e Public Policy di TikTok in Europa, che rassicura: “I dati non sono conservati in Cina, il governo cinese non li ha mai chiesti”, sottolineando che Tik Tok non è una compagnia cinese, ma internazionale. "Il progetto Clover contribuisce inoltre a far sì che la nostra community europea, con ben 150 milioni di utenti, possa beneficiare di un sistema di protezione e sicurezza dei dati ai massimi livelli del settore” aggiunge Theo Bertram.