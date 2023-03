TikTok, in arrivo limite tempo di utilizzo di un'ora per i minorenni

Novità all'orizzonte per quanto riguarda TikTok, che introdurrà a breve un limite al tempo di utilizzo giornaliero per i minorenni. Gli utenti che hanno tra i 13 (l’età minima richiesta per iscriversi) e 18 anni vedranno l’app oscurarsi una volta raggiunti i 60 minuti di utilizzo giornalieri. Però, un ostacolo non insuperabile: per continuare a usare la piattaforma sarà sufficiente inserire un codice che permetterà di tornare a scrollare il feed. La novità verrà introdotta nelle prossime settimane, come ha reso noto il social network. L’idea, quindi, più che impedire l’uso dell’app, sembra quella di rendere gli utenti più giovani consapevoli di quanto tempo passano su TikTok. La mossa arriva mentre TikTok viene messa al bando da numerose istituzioni politiche, dall’Europarlamento alla Commissione Ue, passando per il governo canadese, degli Usa, e dalle università statunitensi. Intanto, anche in Italia la prospettiva di un blocco ha iniziato a farsi strada dopo l’apertura di un’investigazione da parte del Copasir.