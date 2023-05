TikTok fa causa al Montana contro divieto app: "Viola la Costituzione"

TikTok ha fatto causa allo stato del Montana – negli Stati Uniti – per una legge che vieta al social network di essere attivo all’interno dello paese, introdotta la settimana scorsa per proteggere i suoi abitanti dalle presunte attività di raccolta dati di cui è accusata ByteDance, l’azienda cinese che gestisce l’app. Il divieto dovrebbe diventare effettivo a partire dal primo gennaio 2024. I responsabili di TikTok hanno detto che hanno intentato la causa per contrastare una decisione che – a detta loro – “viola la Costituzione”, e altre leggi federali, in modo da proteggere gli interessi dell’azienda e dei suoi clienti. Le legge prevede una multa di 10mila dollari al giorno per TikTok o per le aziende produttrici di smartphone che metteranno a disposizione la piattaforma per il download nei loro store online.