Fauda, ucciso nella guerra a Gaza il membro della troupe Matan Meir

Matan Meir, membro della troupe della serie tv Netflix Fauda, è stato ucciso in combattimento nella guerra tra Israele e Hamas. Come riportato da The Times of Israel, Meir è stato ucciso l’11 novembre insieme ad altri quattro soldati israeliani dopo essersi imbattuto in un tunnel pieno di trappole esplosive vicino ad una moschea nel nord di Gaza. L’uomo aveva 38 anni. “Siamo assolutamente devastati dal condividere che uno dei membri della nostra famiglia di Fauda, Matan Meir, è stato ucciso in combattimento a Gaza” ha scritto su Instagram il team della serie tv. “Matan è stato parte integrante della troupe per tutte e quattro le stagioni di Fauda. L’intero cast e troupe hanno il cuore completamente spezzato da questa tragica perdita. Vorremmo estendere le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Matan. Possa la sua anima riposare in pace”. Anche il protagonista e co-sceneggiatore Lior Raz ha condiviso il messaggio, per poi aggiungere: “Ti ho voluto bene, Matan. Grazie per tutto”. Ha fatto eco lo showrunner della serie, il giornalista Avi Issacharoff: “Possa il suo ricordo essere una benedizione”.