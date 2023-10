Lior Waitzman, un montatore del suono che ha lavorato per la serie Fauda di Netflix e per Teheran di Apple TV+, è morto nel corso degli attacchi degli scorsi giorni. La conferma è stata data dal co-Ceo di Netflix Ted Sarandos

Lior Waitzman, un montatore del suono che ha lavorato per la serie Fauda di Netflix e per Teheran di Apple TV+, è stato ucciso negli attacchi terroristici di Hamas contro Israele degli scorsi giorni ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ). La conferma è arrivata da Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix: "Molte persone sono ancora sconvolte da questo terribile attacco terroristico di Hamas", ha detto. "Molti di noi probabilmente hanno perso amici e familiari. Una delle vittime, Lior Waitzman, stava lavorando alla nostra serie originale Bros. Vogliamo solo dire che i nostri cuori sono rivolti a Lior, alla sua famiglia e a chiunque altro abbia perso qualcuno in Israele sabato scorso", ha sottolineato nel primo commento pubblico di Netflix sul conflitto in corso in Medio Oriente.

Il cordoglio

Avi Issacharof, il co-creatore di Fauda, ha detto a Deadline che gli ultimi giorni sono stati "come un brutto film horror": insieme alla star di Fauda e al co-creatore Lior Raz, ha usato il suo passato nelle forze speciali israeliane per aiutare a salvare le famiglie abbandonate a se stesse vicino al confine con la Striscia di Gaza. "Conosco Hamas da 30 anni grazie al mio passato nelle forze speciali e come giornalista", ha detto. "Parlo alla loro gente. Ai tempi della Seconda rivolta Intifada, tra il 2000 e il 2005, le persone venivano uccise in attentati suicidi, ma atrocità come questa non erano mai state viste prima". Issacharof ha aggiunto di sentirsi "disgustato" dai leader politici di entrambe le parti in conflitto: "Sento la rabbia dentro di me, da un lato verso Hamas e dall'altro verso il mio governo che non è riuscito a proteggere la popolazione. Anche dopo l'attacco abbiamo constatato la mancanza di capacità delle funzioni di questo governo".