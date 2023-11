Israele-Hamas, papà di Kfir a Netanyahu: “Hai ucciso la mia famiglia”

In un video diffuso da Hamas, Yarden Bibas, marito di Shiri e padre di Kfir (10 mesi) e Ariel (4 anni) ostaggi a Gaza e che i miliziani danno per morti in un raid israeliano, si rivolge direttamente al premier: “Hai bombardato la mia famiglia. Era tutto quello che avevo nella mia vita, portali verso casa perché siano sepolti in Israele, ti scongiuro"

"Bibi, hai bombardato la mia famiglia. Era tutto quello che avevo nella mia vita", portali "verso casa perché siano sepolti in Israele, ti scongiuro". In un video diffuso da Hamas, Yarden Bibas, marito di Shiri e padre di Kfir (10 mesi) e Ariel (4 anni) ostaggi a Gaza e che i miliziani danno per morti in un raid di Israele, si rivolge direttamente al premier Benyamin Netanyahu. Il filmato è preceduto da una dichiarazione di Hamas secondo cui "il detenuto Yarden Bibas ha appreso che gli aerei del nemico hanno ucciso la moglie e i due figli. Hamas ha offerto di trasferire i loro corpi a Israele ma che per ora si rifiuta di riceverli". L'uomo, ostaggio a Gaza, guarda fisso nella camera. Maglietta nera e barba folta, è seduto in un ambiente oscurato e irriconoscibile. Su un lato si vede in sovraimpressione la foto della moglie e dei bimbi (GUERRA ISRAELE-HAMAS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).