Israele, testimoni raccontano le violenze sessuali di Hamas. VIDEO

Le testimonianze

Una testimone racconta: “C’era il corpo di una donna che aveva una macchia di sangue sui genitali, all’inizio ho pensato che potesse aver avuto un incidente per paura. Quando l’abbiamo presa in braccio abbiamo capito che si trattava di sangue”. Un’altra, probabilmente una dottoressa, spiega: “Principalmente c’erano molte ferite da arma da fuoco, anche mirate nell’area genitale maschile. Lo abbiamo visto spesso. Avevano un debole per gli organi sessuali, sia per le donne che per gli uomini. Le donne che abbiamo ricevuto erano civili, abbiamo visto principalmente l’amputazione del seno. Oppure era stato sparato loro da un lato all’altro del seno. Erano coscienti quando sono arrivati da noi. Per gli uomini erano i genitali la zona su cui sparavano”. Infine un’altra testimone racconta: “Avevano un problema con i genitali maschili. Sparavano o amputavano. C’è stata una situazione in cui hanno costretto qualcuno a chinarsi. Ho capito che la stavano violentando, e poi la passavano a un’altra persona. La donna era viva”.