Giubileo dei Sacerdoti e dei Vescovi: date, programma ed eventi

L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato.

Il Giubileo dei Sacerdoti

In particolare, tra i tanti eventi che costellano l’Anno Santo, dal 25 al 27 giugno Roma si trasformerà in un altare aperto al cielo. Le sue basiliche accoglieranno presbiteri venuti da ogni angolo della terra, fratelli nel ministero, custodi di un mistero che attraversa i secoli. Non sarà un convegno. Non sarà solo un evento. Sarà un cammino di fede, un ritorno a casa. Sarà il Giubileo dei Sacerdoti.